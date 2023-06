Minister zet streep door grote infrastructuurprojecten in Twente

update Fikse bermbrand langs A1 bij Borner­broek geblust, rijstroken van snelweg weer open

Langs de snelweg A1 ter hoogte van Bornerbroek is dinsdag aan het eind van de ochtend een fikse brand in de berm langs de weg ontstaan. Een stuk grond van ongeveer 300 bij 50 meter vatte vlam, waardoor de brandweer in actie moest komen. De brand is inmiddels onder controle