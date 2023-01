Mooi Overijssel verdwijnt uit Provinciale Staten

Fractievoorzitter Fred Kerkhof vond onlangs al onderdak bij JA21, dat nu nog niet in Provinciale Staten zit. Kerkhof is de lijsttrekker van JA21 De andere twee fractieleden, waaronder burgerlid Ria Smit uit Wierden, stoppen helemaal met de politiek. Smit was, net als Kerkhof, eerder verbonden aan 50Plus.