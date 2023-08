Nachtvlinders spotten populaire hobby: 203 soorten geteld in Wierden

Fotoserie De cello's vibreren bij het begin van het Stiftfesti­val in Delden, en soms ook de mobieltjes

Met het openingsconcert Oriënt Expres is zaterdagavond het Stiftfestival begonnen. Op het voor de zekerheid overdekte podium bijten cellisten David Cohen en Boris Andrianov het spits af. Enkele honderden bezoekers genieten van muziek en het historische decor van Kasteel Twickel in Delden. De 19de editie van het festival is een reis rond de Middellandse Zee. Volgende week zondag is de Grande Finale op het Stift in Weerselo, waar het festival zijn oorsprong heeft.