Negen woningen op plek huidige Sint Jansgebouw in Wierden

Vastgoedontwikkelaar Orbys wil het oude deel van het Sint Jansgebouw grotendeels herbouwen en zo in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Onder het gebouw komt een kelder, zodat de maatschappelijke functie behouden kan blijven. Goed nieuws voor de verschillende muziek- en koorclubs die van het Sint Jansgebouw gebruikmaakten, want die kunnen na voltooiing weer terug naar hun oude stek. Momenteel zitten veel van deze verenigingen noodgedwongen op tijdelijke locaties. Zo oefent de Harmonie Sint Jan nu in de Mariaschool.

Hofje

Naast het vernieuwde Sint Jansgebouw zijn de negen woningen gepland. Met deze huizen richt de nieuwe eigenaar van de grond zich op de particuliere markt. Zowel starters en (zorgbehoevende) ouderen kunnen in de nieuwe woningen terecht. Het is de bedoeling dat de drie hoekhuizen levensloopbestendig worden, dus met de slaap- en badkamer op de begane grond. In de negen huizen komen tevens trapliften. Achter de huizen komt een hofje, waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten.