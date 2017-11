Nieuw Enter Wierden: 'Pinnen aan Spoorstraat onveilig'

WIERDEN - NEW spreekt zorgen uit over veiligheid rond nieuwe pinautomaat Spoorstraat. Met name 's avonds voelen bezoekers zich onveilig. Fractie wil apparaat verplaatsen.

Wie geld wil pinnen in Wierden buiten winkeltijden, moet goed zoeken naar een pinautomaat. Door de aangescherpte regelgeving rond de apparaten en het vertrek van de Rabobank uit hartje Wierden, is de mogelijkheid om op elke straathoek te pinnen verdwenen.

Mensen die willen pinnen moeten nu naar de Spoorstraat. Naast zwembad De Kolk is eerder dit jaar een pinbox geplaatst. De automaat in de wand van De Kolk is gesloten. Door de grote hoeveelheid plofkraken in Nederland schroeven veel banken de hoeveelheid pingelegenheden drastisch terug.

Pinnen als de winkels geopend zijn, is minder ingewikkeld. Dan volstaat een bezoekje aan Boekhandel Reterink (ING Bank) en de Supercoop, waar binnen gepind kan worden. Zodra de ondernemers hun deuren op slot doen, zijn Wierdenaren aangewezen op de unit. De lokale politieke partij Nieuw Enter Wierden zet daar middels vragen aan het college vraagtekens bij. NEW benadrukt begrip te hebben voor de beslissing van banken om pinautomaten uit veiligheidsoverwegingen te sluiten. Maar de partij heeft twijfels bij de locatie van het nieuwe apparaat.

De fractie schrijft dat er regelmatig klachten binnenkomen over de automaat. Klagers geven aan zich onveilig te voelen op de locatie. Vooral 's avonds is de Spoorstraat vrijwel uitgestorven en mensen staan tijdens het pinnen natuurlijk met de rug naar de straat. 'In de huidige situatie staan bezoekers nog net op straat', schrijft de partij. De fractie heeft de plek naar eigen zeggen in de avonduren bezocht en herkent zich in de geluiden van bezoekers.

Nieuw Enter Wierden ziet het liefst dat het gevaarte op korte termijn verplaatst wordt. 'Bijvoorbeeld naar het Binnenhof, waar meer doorstroming van mensen plaatsvindt en de automaat tussen woningen staat'. Daarnaast hoopt de fractie eveneens dat zowel de gemeente Wierden als de Rabobank Noord en West Twente willen nadenken over een tweede pinlocatie in Wierden. De lokale partij vindt een enkele pinautomaat voor een dorp als Wierden veel te weinig.