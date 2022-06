Nieuwbouw met drie bouwlagen op Wierdense Esrand mag, bezwaren van tafel geveegd

WIERDEN - De geplande nieuwbouw van bedrijfsgebouwen op de Esrand bij Wierden mag gewoon doorgaan, ondanks bezwaren van de buren uit de Zuid Esweg. De gemeente Wierden ziet niets in de bezwaren, omdat al lang in de plannen was vastgelegd dat een gebouw met drie verdiepingen mag.

Het is nu een doodlopende weggetje bij de entree van Wierden aan Rijssense kant, de Zuid Esweg. De bewoners vrezen dat het straks gedaan is met de rust en hun woongenot. Allereerst komt hier de nieuwbouw van scholengemeenschap De Passie met een daarbij horende sportzaal, of zelfs mogelijk een sporthal. Maar daar blijft het niet bij.

Als eerste gezondheidscentrum

In de zomer van 2021 maakte de gemeente bekend dat aan de nu nog ongestoorde Zuid Esweg, hooguit in gebruik als wandelroute door buurtgenoten, vier bedrijfspanden gebouwd mogen worden. Het eerste plan werd al begin dit jaar gepresenteerd: de komst van een gezondheidscentrum, dat vanaf eind 2023 het huidige, te kleine onderkomen aan de Almelosestraat in het dorp Wierden dient te vervangen. De buren moesten het vanuit Tubantia vernemen, en daar verbaasden ze zich nogal over.

Quote Ons vertrouwen in handelwij­ze gemeente Wierden is afgenomen Drie bewoners Zuid Esweg

De drie bezwaarmakers vinden dat de beslissing bepaald niet van behoorlijk bestuur getuigd. ‘We zijn teleurgesteld en ons vertrouwen in het handelen van de gemeente is afgenomen’, stelden ze in een brief aan het Wierdense college.

Het was volgens de gemeente echter van meet af aan duidelijk dat drie bouwlagen voor gezondheidscentrum waren veroorloofd. „We zijn hierover juist heel helder geweest”, reageert wethouder Johan Coes.

Ook moeite met parkeerruimte

De buren hebben ook moeite met het aantal parkeerplaatsen bij het beoogde gezondheidscentrum. Voor zover de regels dit toelaten, zal volgens de wethouder zoveel rekening worden gehouden met hun wensen om parkeeroverlast te voorkomen. De bewoners kondigden eerder al aan schadeclaims in te dienen.