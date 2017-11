Nieuwe namen straten Zuidbroek Wierden

Politie in Wierden wil snellere dienstauto: 'Nu kun je ze niet bijhouden'

2 november ENTER - De politie heeft sigarettenrovers in Enter voor het grijpen. Denkt ze. Maar de daders ontkomen, want de politieauto is te traag. Op Facebook uitte de politie in Wierden haar teleurstelling met de hashtag #WeWillenEenSnellereDienstauto.