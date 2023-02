Nog even en het paaltje om parallelweg N35 tussen Nijverdal en Wierden af te sluiten komt wél uit de grond

Die paal moest er eigenlijk sinds vorig jaar november al voor zorgen dat er gedurende de spitsuren geen sluipverkeer meer over de b-route kan. Sluipverkeer dat doorgaans veel harder rijdt dan de 60 kilometer per uur die toegestaan is op het weggetje.

Stroom eraf

„De stroomvoorziening was al die tijd nog niet in orde”, zegt de Wierdense wethouder Gertjan ten Brinke. „Deels niet aangelegd zelfs. Netbeheerder Enexis gaat er in de komende weken mee aan de slag en dan moet het in de loop van februari voor elkaar zijn.” In dezelfde periode komt er ook een stoplicht bij de afsluiting, zodat er op sommige momenten niet continu auto’s doorheen kunnen.