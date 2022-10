Nog steeds geen definitieve plek gekozen voor megaschool Enter; nu 16 locaties in het vizier

ENTER - De verwachtingen waren hooggespannen, maar de uitkomst valt wat tegen. Het is namelijk nog steeds onduidelijk waar de nieuwe grote school in Enter komt. Wel is er een waslijst aan locaties uit de rondvraag in het dorp gerold. En met die lijst moet de gemeente Wierden nu aan de slag in een volgend onderzoek. „In april 2023 hopen we er toch wel uit te zijn.”

De spanning steeg de afgelopen maanden toch wel een beetje. Heel Enter wacht immers met smart op de definitieve locatie waar basisscholen De Talenter en De Wegwijzer, de bieb en meerdere kinderopvangorganisaties in de toekomst naartoe gaan.

Die megaschool zit al een flink aantal jaren in de pijpleiding, maar het proces moest in 2019 grotendeels opnieuw. Het toenmalige plan om een stuk land aan de Sportlaan te gebruiken voor de nieuwbouw werd destijds afgeschoten.

39 naar 16

Wat de nieuwe locatie dan wel wordt, is nu na het eerste haalbaarheidsonderzoek nog niet bekend. Afgelopen zomer lag er een lijst met 39 mogelijke plekken voor de nieuwe school en die hoeveelheid is nu teruggebracht tot 16. Die locaties komen uit de koker van de Enternaren zelf, die hun voorkeur tot 1 mei dit jaar op konden geven.

De meeste locaties hebben wel één ding gemeen. Frappant detail: ze liggen veelal aan of bij de Sportlaan in de buurt, de plek die de gemeente Wierden jaren geleden al op de korrel had voor de nieuwbouw. Slechts vier van de 16 liggen midden in het dorp.

Onder de loep

Er volgt nu een volgende schifting in een tweede haalbaarheidsonderzoek. De gemeente kijkt dan naar financiële aspecten en de termijn waarop ze grond kan bemachtigen voor de bouw van het circa 6.500 vierkante meter grote gebouw. Dan is ook nog belangrijk of er veel moet gebeuren om de locatie geschikt te maken voor de komst van een school.

Quote Het duurt langer, maar het gebeurt nu wel goed Hans ter Keurst, wethouder, Gemeente Wierden

„Het duurt allemaal wat langer dan wij voor ogen hadden”, zegt onderwijswethouder Hans ter Keurst. „Maar uiteraard hebben we er alle begrip voor dat de gemeenteraad en onze inwoners dit goed willen uitzoeken.”

Hij verwacht dat het aantal mogelijke locaties voor de basisscholen de komende maanden wordt teruggebracht naar 3 of 4. „In april 2023 spreken we er dan met de gemeenteraad over. De raadsleden kunnen dan kiezen uit één van die locaties en daar gaan we mee verder.”

Planning niet in gevaar

Zijn collega Gertjan ten Brinke laat weten dat de planning voor de nieuwbouw niet in gevaar is. „Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we gewoon met de bouwwerkzaamheden beginnen in 2025 en dat is ook het jaar dat in onze agenda staat.”

Ten Brinke geeft aan dat hij tevreden is met de input uit het dorp. „Enkele jaren geleden lag er al een voorkeur voor de Sportlaan op tafel, maar het proces dat daaraan voorafging, was niet goed verlopen. Nu doen we het stap voor stap en nemen we alles goed onder de loep. Dan kunnen we over 30 jaar ook nog achter het uiteindelijke besluit staan.”

Volledig scherm De zestien beoogde locaties voor de nieuwe school in Enter. © Gemeente Wierden