Nog vóór eind 2022 staan er 25 flexwoningen in Wierden: ‘Maar over plek is nu niets te zeggen’

De Wierdense gemeenteraad schaarde zich afgelopen najaar - op voortouw van NEW, CDA en ChristenUnie - unaniem achter een motie om te onderzoeken of flexwonen lokaal mogelijk is. Tot 2025 bestaat er nog wel voldoende ruimte voor nieuwbouw op locaties in Wierden (De Klomphof, Zenderink en Zuidbroek) en Enter (De Berghorst). Maar tijdens de behandeling van de meerjarennota stelde Cindy ter Riet (NEW): „Toch klaagt iedereen steen en been dat er geen goedkope of betaalbare huizen meer te krijgen zijn.”