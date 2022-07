Omstreden konijnenhouder uit Notter is nu broodfokker met honden in Bruchterveld, maar gemeente wil hem er weg hebben

Sinds een jaar zit Eeftink met een fokkerij met 45 volwassen Labrador-retrievers en Cocker Spaniels op een voormalige paarden- en varkenshouderij aan de Hoopsteeweg in Bruchterveld. Het hele bedrijf is in strijd met het bestemmingsplan, vindt Hardenberg. Tientallen fokhonden en honderden pups is ook veel te veel, zegt een gemeentewoordvoerster. Er zijn klachten gekomen over geluidoverlast. De pups worden verkocht via marktplaats. Het is niet de eerste keer dat Eeftink in opspraak is.