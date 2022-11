Ouderen in Wierden krijgen na een jaar hun zin, buurtcentrum 't Oosterhoes wordt nieuw leven ingeblazen

Jan Oude Luttikhuis was betrokken bij het centrum en gaf er meerdere keren in de week computercursussen. „Ik vond het een schande dat het gebouw moest sluiten en dat de ouderen in de kou werden gezet. Ik heb meerdere brieven hierover naar de gemeente en de betrokken organisaties gestuurd, maar dat mocht niet baten. Toch ben ik blij dat we uiteindelijk gehoor hebben gevonden en dat het ontmoetingscentrum weer open gaat.”

Oplossing

De oplossing zat bij ZorgAccent, die ook exploitant is van de naastgelegen woon-zorglocatie 't Wedervoort. De zorgorganisatie huurt ’t Oosterhoes en laat het weer dienen als wijkontmoetingscentrum. „Wij geloven in het succes van het centrum. Daarnaast vinden wij dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben voor onze bewoners van 't Wedervoort en de omgeving", zegt Ina Kerkdijk, directeur woonzorg van ZorgAccent.

Inloopochtenden

ZorgAccent was op zoek naar een grotere gezamenlijke ruimte voor bewoners van de naastgelegen woon-zorglocatie. „Die vonden wij in 't Oosterhoes. Vervolgens zijn we gaan kijken of wij het centrum ook weer beschikbaar konden stellen voor de omgeving. Dat is gelukt, er zijn al veel vrijwilligers die ons daarbij willen helpen. We houden weer drie vaste inloopochtenden in de week. Daarnaast worden er ook activiteiten in het centrum gehouden, de eerste bingo staat zelfs al weer gepland.”