Persoon valt uit vijf meter hoge boom op bungalowpark in Hoge Hexel: traumahelikopter geannuleerd

Nieuwsupdate Kun je in Wierden straks nog wel naar de kroeg of het restaurant en waarom zijn schoor­steen­ve­gers de laatste tijd megadruk?

REGGESTREEK - Het zal je maar gebeuren. Je opent in juni 2021 vol verwachtingen je restaurant en kunt bijna anderhalf jaar later de tent sluiten. Het overkomt Roger Spee en Kim Holterman van Brasserie Sjiek in Wierden. De huidige crisis blijkt er één te veel voor het stel. En het ergste voor het dorp is dat het daar niet bij blijft. Het volgende slachtoffer van alle malaise is ook al bekend.

8 oktober