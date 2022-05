Peter Trevayne (91) komt elk jaar naar Twente om het graf van zijn broer te bezoeken, nu is er ook eindelijk een monument: ‘Een emotionele dag’

MET VIDEO Dag van de fietshelm in Notter: ‘Als je hersens hebt, dan draag je een helm’

NOTTER - Je leest er meer over, je hoort er meer over en je ziet ze ook steeds vaker: fietshelmen. Vroeger een rariteit, tegenwoordig een must. Steeds meer ouderen kiezen ervoor er een te dragen. Woensdag was het de Dag van de Fietshelm bij WayPoint in Notter. „Ik ben twee keer gevallen. Toen dacht ik, het wordt tijd dat ik een helm ga dragen.”

25 april