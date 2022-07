Peuters in Enter mogen voor één keertje met modder gooien: bekijk hier de foto's

Het was niet alleen vanwege de hoge temperaturen dat de peuters zich buiten mochten uitleven met water en zand. Het was namelijk ModderDag. Samen met honderdduizend kinderen in heel Nederland speelden de kinderen in Enter met modder.

Natuur onder druk

IVN Natuureducatie vindt zo’n initiatief hoognodig, want buitenspelen in de natuur staat volgens die organisatie onder druk. Kinderen ontdekken weer wat modder is, hoe je ermee kunt spelen en hoe leuk de natuur is. In Enter hadden de kinderen behalve zand en water alleen wat wastobbes nodig om het zand in te kneden tot modder, en een tuinsproeier. De modder kon tegen een wand worden gegooid. Nu maar hopen dat ze die pret thuis niet gaan voortzetten...