Platform Progressief Wierden: 'Bladkorf moet snel weer terug'

De beslissing riep destijds een storm aan verontwaardiging op. Vooral inwoners uit boomrijke straten maakten zich druk om het besluit. Zij waren mening dat in elk geval het bladafval van gemeentelijke bomen thuishoorde in de bladkorven. Ook zaten klagers er niet op te wachten om de duizenden bladeren op te ruimen en die dan nog eens zelf naar het afvalbrengpunt in Enter te brengen.

Dat het Platform Progressief Wierden nu met deze motie komt, lijkt in veel opzichten een aanzet richting de verkiezingen in maart 2018. „Bovendien kan het nu weer, want er is meer financiële ruimte. Dus het zou goed zijn als de korven weer terugkomen”, zegt PPW-raadslid Egbert Wessels.

Een andere partij als Nieuw Enter Wierden heeft al laten weten de terugkeer van de bladkorven in het verkiezingsprogramma op te nemen. Vandaar dat de fractie de motie mede ondertekent. Binnen het Wierdense college spelen al wel langer ideeën om een oplossing te vinden voor bladrommel in de herfstmaanden. Mogelijk speelt Wijksaam (voorheen Woonservice Wierden) daar een rol in, met vrijwilligers vanuit de buurt die de bladkorven plaatsen en legen. Anneke Baan van Wijksaam kan er nog niet veel over zeggen. „Er wordt inderdaad over gesproken, maar hoe dat eruit moet zien, is voor ons ook niet duidelijk. Het hangt waarschijnlijk samen met het vernieuwde afvalbeleid. Wierden gaat in 2018 immers ook over op diftar.”