Politie in Wierden wil snellere dienstauto: 'Nu kun je ze niet bijhouden'

ENTER - De politie heeft sigarettenrovers in Enter voor het grijpen. Denkt ze. Maar de daders ontkomen, want de politieauto is te traag. Op Facebook uitte de politie in Wierden haar teleurstelling met de hashtag #WeWillenEenSnellereDienstauto.

De politie moest donderdagnacht een achtervolging van twee snelkrakers afbreken, omdat haar dienstauto niet snel genoeg was. Heel frustrerend, vindt politiewoordvoerster Chantal Westerhof. "Dit is een moeilijk te pakken dadergroep, die je haast op heterdaad moet aanhouden. Ze werken professioneel, houden eenmaal gepakt altijd hun mond. Nu rijd je pal achter ze, maar kun je ze niet bijhouden."

De twee onbekende mannen rammen om 03.10 uur een nooddeur en roven in minder dan 5 minuten voor duizenden euro's aan sigaretten uit de Albert Heijn aan de Pastoor Heimerikxstraat in Enter. De buit is zo groot, dat op camerabeelden te zien is dat twee dekbedovertrekken vol sigaretten nauwelijks in de kofferbak passen. Een van de daders trapt tegen de achterklep om die te sluiten.

Zien wegscheuren

De politie is binnen de kortste keren ter plaatse, maar ziet de mannen in een snelle Volkswagen Golf wegscheuren. Op de auto zitten valse kentekenplaten, die na een paar honderd meter al van het voertuig vallen. De achtervolging wordt ingezet, maar eenmaal op de snelweg A1 zijn de daders de sterke arm letterlijk te snel af. De werkwijze van het criminele duo is de afgelopen tijd vaker gebruikt. Eerder dit jaar werden bijvoorbeeld bij twee filialen van Albert Heijn in Hengelo op nagenoeg dezelfde manier duizenden sigaretten gestolen. Dat gebeurde eveneens op verschillende plekken buiten de regio.

In de meeste gevallen ontkomen de snelkrakers, of als ze eenmaal worden gepakt blijkt het onmogelijk om voldoende bewijs te vinden. Dat komt enerzijds omdat verdachten zwijgen, maar ook omdat ze goed zijn voorbereid. Zo dragen ze dezelfde zwarte kleren, waardoor het moeilijk is vast te stellen wie welke rol speelde.

Niet snel genoeg

Supermarktondernemer Patrick ten Hove complimenteert de politie voor het snelle optreden in Enter. Dat de surveillanceauto vervolgens niet snel genoeg was, maakt hem niet kritisch over de agenten. "Je kunt niet verwachten dat de politiemensen in Porsches rijden."

Hij zit echter wel met de brokken. "Dit is verschrikkelijk. We hebben ons alarmsysteem op orde, we hebben camera's en de sigaretten liggen achter een rolluik. Maar de snelkrakers zijn zo professioneel, je lijkt ze niet te kunnen stoppen."

Alleen aan sigaretten is de schade voor de ondernemer al 12.500 euro. Dat bedrag loopt nog eens op door beschadigingen aan het pand en het meubilair. "Een flinke strop voor een jonge ondernemer."