PPW ziet wel wat in De Touwladder als podium in Wierden

Momenteel is de groep Wie Wilt Wa bezig om steun te verwerven voor zo'n centrum. In dat centrum moet onder meer een podium of een soort theatertje komen waar lokale toneel- en muziekverenigingen hun voorstellingen kunnen geven. Meestal wijken deze clubs uit naar bijvoorbeeld Almelo of het Parkgebouw in Rijssen.

„Misschien kan er nu een onderzoek komen naar een podium of theater in Wierden. Er komt waarschijnlijk straks een prachtig gebouw vrij, hoe vervelend dat ook is voor basisschool De Touwladder”, zei PPW-fractievoorzitter Bert Klaas dinsdagmiddag tijdens de bespreking van de begroting voor 2018. Hij vroeg het college tevens of er al concrete plannen zijn voor het gebouw. Wat die zijn, is nu nog niet duidelijk. Wel werd afgelopen week al duidelijk dat er meer wensen zijn voor het gebouw. Zo opperde kinderopvangorganisatie Columbus Junior voorzichtig wel wat te zien in een integraal kindcentrum in het gebouw, waar meerdere organisaties samenwerken. Columbus Junior huurt op dit moment twee lokalen voor buitenschoolse opvang van de gemeente Wierden in het pand. De organisatie wil ook na de sluiting graag in het gebouw aan de Schoolstraat blijven.