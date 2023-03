Prominente wegwijzer in Wierden wordt vervangen en dat moet dit jaar nog gebeuren

40.000 euro

Om dat te realiseren, is een flinke smak geld nodig. „Naar schatting 40 duizend euro”, zegt Broeze. Dat geld is inmiddels bij elkaar gesprokkeld. Freddy Nijhof, Henny Elferink, gemeente Wierden en Werkgeverskring Wierden schieten te hulp. Waarom? „De vluchtheuvel, zoals het in de volksmond wordt genoemd, is van iedereen. Het ontstaan van Wierden komt voort uit de vluchtheuvel. Het is belangrijk voor het dorp en daar maken we ons hard voor.”

Replica

Sinds de jaren tachtig staat de wegwijzer op het plein in Wierden. Dit is een replica en die wordt dan ook gesloopt. „De originele was een stuk hoger. Zo’n 8,5 meter hoog. Dat willen we graag weer in ere herstellen”, vertelt Broeze. De stichting wil zo veel mogelijk oude materialen gebruiken bij de renovatie. „Aan de hand van oude foto’s en tekeningen willen we zo dicht mogelijk bij het originele exemplaar in de buurt komen. De ouderwetse lampen en klokken komen zeker terug, maar ook gaan op zoek naar authentieke blauwe stenen, zoals het origineel ook had.”