Roetgerink uit Enter gaat modezaak uitbreiden

Veel wil hij er nog niet over kwijt, maar Paul Roetgering van Roetgerink Mode & Schoenen in Enter legt uit dat het gaat om een concept uit Duitsland. "Het is nog prematuur, maar we hebben er hoge verwachtingen van en het concept past naadloos bij ons streven om meer beleving te creëren voor onze klanten. Er wordt nog veel online gekocht, maar je ziet in toenemende mate een trend dat mensen toch weer de winkels opzoeken. Maar ze willen meer dan rekken met kleding, ze willen beleving, en daar proberen we met ons modeplein, waar ook Brasserie R-1854 is gevestigd, optimaal op in te spelen", zegt de Enterse ondernemer.