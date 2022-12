Schaatsenslijpers en -verkopers in Twente krijgen het druk: ‘De telefoon gaat al de hele dag’

Yad Vashem onderschei­ding voor echtpaar Hammers uit Hulsen ontroert dochter Fennie (87) uit Wierden: ‘Moeite om tranen binnen te houden’

WIERDEN/HULSEN - Fennie van Petersen-Hammers (87) uit Wierden heeft maandag in Kamp Vught de Yad Vashem-onderscheiding in ontvangst genomen, die postuum is toegekend aan haar ouders Geert Frederik Hammers en Derkje Hammers-Kolkman. „Dat was een zeer emotioneel moment en een hele eer.”

29 november