Schuilstal in Wierdens buitengebied: wirwar in landschap of is ’t beter voor de dieren?

Meer behoefte aan openbare laadpalen voor elektri­sche auto’s in Wierden

WIERDEN - Wierden gaat zo snel mogelijk meer laadpalen voor elektrische auto's aanwijzen in woonwijk De Weuste. De vraag naar deze voorziening is vooral in die wijk groot. In totaal worden in de gemeente de komende vier jaren 90 palen geplaatst in de publieke ruimte.

8 mei