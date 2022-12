Sfeervolle herdenking slachtoffers oorlog met lichtjesavond op begraafplaats Appelhof in Wierden

WIERDEN - „Juist in deze tijd waarin de oorlog zo gruwelijk dichtbij is, is het belangrijk bij de gevallenen stil te staan.” Dat zei burgemeester Doret Tigchelaar van Wierden. Ze was zaterdagavond bij de lichtjesavond bij de oorlogsgraven aan de Appelhofstraat.

Het met kaarsjes verlichten van de oorlogsgraven heeft door de jaren een landelijke dimensie gekregen. Steeds meer plaatsen hebben zich aangesloten. Op kerstavond stonden er lichtjes op totaal 398 begraafplaatsen. Daar liggen totaal 22.092 slachtoffers van de oorlog begraven.

In Wierden gaat het om 21 geallieerde militairen. Niet alle begrafenen zijn gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog overigens. Op de begraafplaats ligt bijvoorbeeld ook Rico Matheu Herald Bos. Die kwam in 1993 om in Cambodja. Naast de militairen liggen aan de Appelhofstraat ook 22 ‘gewone’ oorlogsslachtoffers. Dat zijn mensen die in het verzet hebben gezeten, of op een andere manier slachtoffer zijn geworden van oorlogshandelingen.

Betrokkenheid

Initiatiefnemer van de herdenking is Diederik ten Brinke. Hij is geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog en is sinds 2015 betrokken bij het vliegtuig dat in Enter verongelukte. Daarbij kwamen toen vier bemanningsleden om het leven. Door zijn interesse en betrokkenheid kwam hij op het idee net als op andere plekken op de dag voor Kerst een herdenking te organiseren. Twee jaar kon die door corona niet door gaan, maar dit keer lukte dat wel.

Vlak voor vijf uur vertrok een klein gezelschap met Ten Brinke, Tigchelaar, enkele veteranen, midwinterhoornblazers en een aantal geïnteresseerden vanaf de parkeerplaats bij het zwembad naar de begraafplaats. In de verte waren de midwinterhoornblazers al te horen die op begraafplaats in het halfduister hun tonen lieten klinken. Langs de looproute waren fakkels neergezet. Sommigen hadden voor de zekerheid een zaklamp meegenomen, maar die was niet echt nodig.

Do not weep

Ten Brinke hield een korte toespraak, net als de burgemeester. Vervolgens werd een gedicht voorgelezen. Dat begon met de woorden ‘Do not stand at my grave and weep, I am not there. I do not sleep. I am a thousands winds that blow’. Daarna werden de namen van de begrafenen voorgelezen, er werden kaarsen bij de graven neergezet, en was een stiltemoment. Waarbij de veteranen, de meesten in militair kostuum, salueerden.

Het onderhoud van de graven gebeurt door de Oorlogsgravenstichting. Behalve voor de oorlogsgraven is er in Wierden ook veel aandacht voor de zogenoemde beschermwaardige graven. Dat zijn graven die vanwege hun uiterlijk of geschiedenis een bijzonder verhaal vertellen.

Aan de herdenking deden enkele tientallen mensen mee.