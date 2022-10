Sluiting de Kröl in Enter in zicht en dat willen deze stamgasten niet zomaar voorbij laten gaan

Heraclied Thomas Bruns kan het allemaal: de winnende binnenkop­pen of een verhaal voorlezen

WIERDEN - Met een magistrale kopbal maakte hij vrijdagavond nog de winnende treffer in de thuiswedstrijd van Heracles tegen De Graafschap (3-2). Maar ook dinsdagmiddag moest Thomas Bruns zijn hoofd er goed bijhouden, bij een gastles op basisschool Widerode in zijn geboorteplaats Wierden. De profvoetballer was uitgenodigd in het kader van de Kinderboekenweek.

12 oktober