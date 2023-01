Snuifje? Dan kun je hier op bijna elke straathoek wel bij een duister autootje terecht

Brutale diefstal van AED wekt woede in Almelo

ALMELO - Voorzitter Marco Smit van de Almelose EHBO-vereniging kon er met zijn verstand niet bij. Waarom steelt iemand een levensreddend apparaat? Want dat is wat er afgelopen 7 december gebeurde. Aan de Rohofstraat in Almelo rukte een witte kale man een AED van de muur. De politie is op zoek naar de dader. „Dan gaan je nekharen overeind staan.”

