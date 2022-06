Sophie Nieuwenhuis (10) uit Wierden zwemt sneller dan haar zusjes: ‘Ik wilde eerst niet meedoen’

VIJF VRAGEN AAN Dienst voor overleden, ongedoopte kind in Wierden krijgt vervolg in Hellen­doorn: ‘Het heeft ons veel goed gedaan’

WIERDEN/HELLENDOORN - De eerste speciale kerkdienst voor het overleden, ongedoopte kind in Wierden krijgt een vervolg in de Sint Sebastianuskerk in Hellendoorn. Mede-initiatiefnemer Wim Frontroth uit Wierden is blij dat de dienst na twee jaar corona eindelijk kan doorgaan.

11 mei