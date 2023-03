Sportschool TCT Wierden gaat voor huiselijke sfeer: ‘Bij ons ben je geen nummertje’

Een oude sportschool in een nieuw jasje. De Hengelose Bert Geusendam (26) nam het oude Good Life Sports in Wierden over en wil het helemaal anders gaan doen. Een persoonlijke, huiselijke sfeer vindt hij belangrijk. Bert vertelt wat zijn sportschool te bieden heeft.

Nieuwe sportschool, nieuwe manager. Waar kom je vandaan?

„Ik woon zelf in Hengelo. Geboren en getogen. Ik heb in veel verschillende omgevingen gewerkt. Voornamelijk in de topsportwereld, maar daar kon ik mijn draai niet helemaal vinden. Ik ben afgestudeerd fysiotherapeut en voetbalcoach. De sportschool kwam bij toeval op mijn pad. Een mooie kans.”

De sportschool is flink opgeknapt. Wat hebben jullie gedaan?

„Onze sportschool zit aan de Vijverweg in Wierden. Voorheen zat hier Good Life Sports. We hebben alles vernieuwd en opgeknapt. Nieuwe sporttoestellen, een frisse look. Bovendien willen we het anders gaan doen dan andere sportscholen. We willen ons onderscheiden.”

Wat doen jullie anders dan andere sportscholen?

„Bij grote sportscholen is er, naar onze mening, vaak weinig persoonlijke begeleiding. Veel klanten sporten daar in anonimiteit. Bij ons ben je geen nummertje. We willen graag dat de sfeer goed is. Alsof je thuis komt. We vinden het belangrijk dat we weten wie er bij ons sport en wat hij of zij wil bereiken. Leefstijl is bij ons ook belangrijk. Door te coachen en een persoonlijk plan te maken, worden onze klanten de beste versie van hunzelf.”

Jullie zijn ook bezig met een mini-spa in de sportschool?

„Ontspanning is heel belangrijk. Na een training, maar ook na een drukke werkdag. Vanaf eind mei kun je bij ons floaten. Dat is een soort cabine met warm zoutwater. Die kun je volledig afsluiten. Het zoute water is heel goed voor je huid, maar het zorgt er ook voor dat je je spieren helemaal los kunt laten. Een uurtje floaten staat gelijk aan een paar uur kwalitatieve slaap. En dat is ook weer goed voor het herstel van je spieren.”

Voor de twijfelaars. Wat is een goede tip om te beginnen met sporten?

„Beginnen is moeilijk. Maar vaak werkt een programma van twaalf weken heel goed. Afhankelijk van je doel. Meer spiermassa opbouwen, afvallen of gewoon lekker fit worden. Bovendien bieden we veel groepslessen aan. En dat is vaak een stok achter de deur voor mensen. Het geeft meer motivatie en is ook nog eens gezellig. Je leert veel nieuwe mensen kennen.”

Volledig scherm Geusendam vindt persoonlijke aandacht voor zijn klanten ontzettend belangrijk. © Wouter de Wilde