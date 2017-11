Springruiter uit Wierden weer op vrije voeten: 'Verdenkingen grote onzin'

Robert V. zou de fraude hebben gepleegd door jarenlang minder paardenverkopen op te geven aan de Belastingdienst dan dat er in werkelijkheid in zijn bedrijf plaatsvonden. Dat kwam volgens de FIOD aan het licht na een boekenonderzoek door de fiscus, waarbij de boekjaren 2011 tot en met 2015 zijn doorgelicht.

Eddy Kolkman, advocaat van de Wierdenaar, bestempelt de aantijgingen als onzin. "Mijn cliënt heeft alle vragen van de FIOD beantwoord en kan ook alle transacties met bankpapieren onderbouwen. De FIOD lijkt niet te begrijpen hoe de paardenhandel werkt, want alles gaat via de bank. Er is helemaal niets aan de hand." Ondanks zijn vrijlating blijft Robert V. wel verdachte, bevestigt de FIOD.