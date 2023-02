Stomdronken veroorzaker (29) achter de tralies na aanrijding met agente op motor in Hoge Hexel

Tijdens de rechtszaak twee weken geleden werden de beelden van een over de weg zwabberende W. getoond. De beelden werden in een auto die achter hem rijdt gemaakt. Te zien is hoe hij op de verkeerde weghelft terecht kwam en links langs een verkeerheuvel reed. Op diezelfde weghelft reed de motorrijder. Ze probeerde W. nog te ontwijken door de berm in te sturen, maar tot haar grote schrik deed hij precies hetzelfde. De klap was heftig, de agente raakte zwaar gewond.

Ellende wegdrinken

W. had begin 2022 een hoop te verwerken. Niet alleen overleed zijn moeder, ook ging zijn relatie plots uit. En dat terwijl hij met zijn vriendin zou emigreren naar de Antillen. Daarnaast kampte hij met faalangst en een alcoholverslaving. De avond voor het ongeval dronk hij zijn ellende weg in een Hengeloos hotel. Na amper slaap stapte hij de volgende ochtend in de auto. Hij wilde naar zijn vader.

Quote Door hem niet te vergeven, zou ik zeggen dat zijn leven niets voorstelt Slachtoffer van W.

W. was er vrijdag in de rechtbank niet bij. Hij was na de strafzaak twee weken geleden teruggevlogen naar de Antillen waar hij inmiddels woont en werkt. Het verhaal van de agente is bijzonder, zij is de eerste die contact zoekt met de veroorzaker van haar ellende. Twee weken geleden maakte ze duidelijk dat ze hem vergeeft. „Hij is geen monster maar een mens”, zegt ze. „Door hem niet te vergeven, zou ik zeggen dat zijn leven niets voorstelt.”

Had nooit in auto mogen stappen

De rechtbank houdt rekening met de persoonlijke toestand van W. en wat hij na de botsing deed met zijn leven. Afkicken, contact hebben met de agente, emigreren en het opzetten van een eigen bedrijf. Maar de keuze die W. de bewuste dag in maart maakte, was een foute keuze. „Die toestand had hem ervan moeten weerhouden om in de auto te stappen”, aldus de rechtbank in haar vonnis. De enige mogelijke straf is een gevangenisstraf.

Agente heeft hoop voor veroorzaker

„Ik hoop dat hij iets uit zijn straf haalt en zichzelf niet plaatst in een slachtofferrol”, reageerde de agente na het aanhoren van de uitspraak. „Dat hij beseft dat hij ook in de gevangenis het verschil kan maken.”