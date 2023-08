Luidruchti­ge Brandon en Esmiralda uit Almelo maken het veel te bont en moeten flat ontruimen, oordeelt rechter: wat nu?

Het was een experiment, waarbij Brandon en Esmiralda uit Almelo in een huurwoning een nieuwe start zouden maken. Maar dat is faliekant mislukt. Want na een jaar met allerlei problemen eist woningcorporatie Sint Joseph via de rechter dat het jonge stel de flat verlaat. Ze moeten de sleutels inleveren.