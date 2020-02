Taakstraf voor Wierdenaar die douchende volleybalsters stiekem filmt

A35 bij Wierden tijdelijk dicht na ongeval: vrouw overge­bracht naar ziekenhuis

15 februari WIERDEN - Een vrouw is vrijdagavond gewond geraakt bij een ernstig ongeval op de A35 ter hoogte van Wierden. Ze verloor de macht over haar auto en crashte op de snelweg. Ze is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis en heeft volgens de agenten een engeltje op haar schouder gehad.