Terugkeer bladkorf in Wierden stap dichterbij

WIERDEN - De talloze ritjes naar het afvalbrengpunt tussen Enter en Wierden lijken najaar 2018 voorbij. Inwoners uit de gemeente Wierden die de afgelopen jaren kilo's blad hebben opgeveegd, opgeruimd en weggebracht kunnen opgelucht ademhalen. De terugkeer van de bladkorf is namelijk sinds dinsdagavond een grote stap dichterbij.

De gemeenteraad en het college van Wierden spraken dinsdag over de gemeentebegroting voor komend jaar. Tijdens de vergadering kwamen Platform Progressief Wierden en Nieuw Enter Wierden met een voorstel om de bladkorf terug te laten keren in het Wierdense straatbeeld. De bladkorf werd bijna vier jaar geleden afgeschaft, als onderdeel van een bezuinigingsmaatregel op groenonderhoud. „Maar dit is in financieel opzicht een andere tijd. Er is weer meer ruimte”, zei PPW-voorman Bert Klaas. „Daarnaast krijgt de gemeente Wierden volgend jaar een ander afvalinzamelingssysteem met diftar, waarbij de groene gft-bak één keer in de drie weken wordt opgehaald.” In de herfst lijkt dat een lastig verhaal, gezien de hoeveelheid blad op de wegen en in tuinen.

Ontevreden

Uit een enquête op de gemeentelijke site 'Ik Praat Mee' blijkt bovendien dat deelnemende inwoners niet bepaald tevreden zijn over het groenonderhoud. Nog geen 30 procent van de ondervraagden vindt het groenonderhoud in Wierden goed. Dat heeft voor een deel te maken met de afwezigheid van de bladkorf. Vier jaar geleden al was er geruime tijd discussie over de verdwijning van de voorziening. „Bij de informatieavonden over het nieuwe afvalbeleid komt de bladkorf ook regelmatig ter sprake”, wist wethouder Roselien Slagers te vertellen.

Niet alleen PPW en NEW speelden daar dinsdag op in. Ook het CDA had een voorstel klaar om het groenonderhoud in Wierden te verbeteren. Vandaar dat de drie partijen uiteindelijk de handen ineensloegen om meer steun voor de motie te krijgen. Door het voorstel trekt de gemeente Wierden voor 2018 alvast 30.000 euro uit om het bladafval in te kunnen zamelen. Mogelijk gebruikt Wierden dat geld voor de terugkeer van de bladkorven op menig straathoek. Bewoners kunnen daar het blad uit de openbare ruimte in kwijt.