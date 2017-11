Thijs Kemperink voor try-out naar kulturhus in Notter

'Maak haast met Middenplein in Enter'

7 november ENTER/WIERDEN - Snelle actie is nodig voor het Enterse Middenplein in het hart van het dorp. Sociaal+Liberaal '14 voorman Jos van Maasacker toonde zich dinsdag zeer kritisch over de aanleg van het plein en de bouwwerkzaamheden. Er moet duidelijkheid komen. Zo snel mogelijk.