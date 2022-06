Tips voor warme Wiezoloop Wierden: ‘Kleine slokjes drinken en luchtige kleding’

WIERDEN - Gevoelstemperaturen van 50 graden tijdens de Wiezoloop in de dorpskern van Wierden? Het weerbericht voor zaterdag is gelukkig al weer bijgesteld. Organisator Manfred Körbl heeft dagelijks contact met het KNMI en de KNAU, maar het weer voorspellen voor de hardloopwedstrijden blijft lastig.

1. Wat zijn de laatste berichten?

„De prognoses worden continu bijgesteld. Er is nog geen zekerheid tot waar in ons land de warme lucht voert. Zoals het er nu naar uitziet (donderdag, red.), komt het kwik overdag in Wierden tot zo’n 28 graden. Dus we hebben het niet meer over temperaturen van ruim boven de 30 graden.”

2. En dat betekent?

„Dat zou geweldig mooi hardloopweer zijn. De 10 kilometer start om 19.00 uur en dan ligt de temperatuur waarschijnlijk rond de 25 graden. De 5 kilometer begint om 20.30 uur; het zal dan 21 graden zijn. Perfect weer dus.”

3. Nemen jullie nog extra maatregelen?

„We hebben drie verversingsposten waar de deelnemers een bekertje water kunnen krijgen of een natte spons. Daar hebben we er duizenden van klaar liggen. Normaal kun je het op deze route doen met één post, waar de lopers drie of vier keer langskomen. Verder is er EHBO, staan er ambulances paraat en is er een bondsarts, maar die zaken zijn standaard. Ook geven we de deelnemers tips. Draag luchtige kleding en drink kleine slokjes water. Een goede voorbereiding is vereist. Ben je niet goed getraind en is het te warm op de wedstrijddag? Dan moet je niet starten.”

4. Na twee coronajaren gaat de loop als vanouds verder?

„We merken dat de inschrijvingen wat achter lopen. Dat had ik niet verwacht eigenlijk, maar het is een trend bij dit soort evenementen. We missen zo’n 10 tot 15 procent deelnemers die bij een voorgaande editie langs de kant stonden en zeiden: ‘dat gaan wij volgend jaar doen’. Maar het is inmiddels drie jaar geleden... Of er zijn mensen die zich destijds hebben ingeschreven voor de editie van 2020, maar nu niet komen opdagen.”

5. Er is ook een nieuw onderdeel?

„De G-run voor mensen met een beperking. We wilden altijd al iets doen voor deze doelgroep. Dankzij de inzet van mensen en organisaties die er verstand van hebben, is dat nu mogelijk. Zij lopen 800 meter, de meesten met een buddy. Tot nu toe hebben zich 35 mensen ingeschreven voor dit onderdeel. In totaal koersen we richting 1500 deelnemers.”

