Bed Bad Boer No nonsense boeren Truus en Frans Alferink uit Heeten krijgen zelfs gasten uit Dubai

Ze komen vanuit Dubai om in een grondulow bij de familie Alferink van Koe in de kost in Heeten het leven op een gewone Hollandse boerderij te ervaren; rust, pikdonker ’s nachts en toch elke dag actie. ,,Koekalverij, geen mooiere attractie dan dat!”