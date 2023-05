Vandaag kans op lichte regen in Wierden

Almelose veelpleger B. achter de tralies na overvallen op HEMA en Nettorama

Sinterklaas betrapte Mario B. (36) uit Almelo vorig jaar op een winkeldiefstal bij de Praxis in zijn woonplaats, maar de aanhouding door de goedheiligman bracht B. niet op het goede pad. Niet lang daarna overvalt hij de HEMA in zijn woonplaats en de Nettorama in Hengelo. Het levert B. 2,5 jaar cel op, waarvan 10 maanden voorwaardelijk.