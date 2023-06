Vandaag lichte bewolking in Wierden

indebuurt.nl Toen in Almelo: op Het Kolkje lag het wasgoed te bleken in de zon

Aan de rand van het winkelgebied in de binnenstad van Almelo is Het Kolkje. Het is daar vaak erg rustig, een groot contract met de drukte in de Grotestraat en op de Koornmarkt. Vroeger werd dit gebied gebruikt om linnen en wasgoed te bleken.