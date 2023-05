Vanochtend overwegend bewolkt weer in Wierden

32 militairen aangepakt na volgen ‘barbecue-cur­sus’ van 4500 euro in Twente

Defensie heeft aangifte gedaan tegen 32 militairen die een peperdure barbecue-cursus volgden op kosten van de baas. Die cursus volgden ze onder meer bij Het Kolenboertje in Wierden en de Legerkeuken in Delden. Ook hielden sommigen er een luxe barbecue van het merk Green Egg aan over. Een aantal verdachten is zich van geen kwaad bewust; hun commandant gaf er toestemming voor, stellen ze.