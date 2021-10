Veldrit op Het Lageveld draagt de naam van verongelukte Annefleur Kalvenhaar: ‘Voor ons is dit heel waardevol’

Motorrij­der gewond na ongeluk bij Wierden, N35 tijdelijk dicht

9 oktober WIERDEN - Een motorijder is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Wierden. De twee weggebruikers kwamen in botsing op de kruising van de Nijverdalsestraat met de Rondweg N35. De N35 is als gevolg van het ongeluk tijdelijk afgesloten.