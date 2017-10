Verkoop kavels Kleen Esch Hoge Hexel loopt als een trein

Gerdien Hoff (57) is geboren Vriezenveense, maar woont met veel plezier in Hoge Hexel. Haar leven speelt zich al jaren volledig af in het plaatsje. Als tien jaar geleden haar echtgenoot overlijdt, wil ze niet weg. "Ik heb alles in Hoge Hexel. Mijn werk, mijn vrienden en het dorpje zelf. Het is heerlijk." Toch gaat ze verhuizen. Hoff wordt een van de eerste nieuwe bewoners van het wijkje Kleen Esch, waar nu volop bedrijvigheid heerst. Bedrijvigheid na een langdurige stilte.

In de ijskast

Tijdens de crisisjaren wil niemand naar het stuk grond in het hart van Hoge Hexel. De gemeente Wierden probeert het enkele jaren terug eerst zelf met een kortingsactie van 25 procent op een deel van de grond. Zeven kavels blijven in de verkoop en tien verdwijnen voor onbepaalde tijd in de ijskast. Nu is het anders, want als Peters instapt, begint Kleen Esch te lopen. Zodanig dat de zeven kavels nu verkocht zijn of dat er op z'n minst een optie op genomen is.

Korting

Wethouder Dianne Span geeft aan niet al te moeilijk te gaan doen over de verkoop van kavels die uit de verkoop waren gehaald. "Daar zijn we niet heel strak in. Uiteindelijk willen wij ook dat een kleine kern als Hoge Hexel leefbaar blijft." Of de korting van 25 procent eveneens voor die grond geldt, durft Span nog niet te zeggen. "De kortingsactie op de zeven kavels die nu bijna allemaal verkocht zijn, was voor twee jaar. We moeten met het college nog een besluit nemen of we de actie voortzetten in 2018. De markt trekt immers weer serieus aan."