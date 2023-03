Verloederd, vervallen, verschimmeld: deze twee-onder-één-kapwoning in Wierden stort langzaam in, maar niemand die zich erom bekommert

Acrobaten van Caroly Goor brengen hommage aan ‘muzikale sterren’ in nieuwste voorstel­ling

Muziek van grootse muziekhelden kun je prima combineren met acrobatiek, jongleren, eenwieleracts, röhnradspektakel, luchtacrobatiek en nog veel meer. Dat willen de acrobaten van Jeugdcircus Caroly bewijzen tijdens hun nieuwe voorstelling ‘Caroly’s tribute to the stars’ in Sporthal De Mossendam in Goor.