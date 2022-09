Vers brood op zondagochtend; winkels in Wierden eerder en langer open op zondag

Nieuw Enter Wierden (NEW) dient het idee dinsdagavond in tijdens de raadsvergadering en doet dat samen met Progressief Wierden en de VVD.

Wat is de bedoeling?

In Wierden mogen supermarkten in principe elke zondag open van 12.00 tot 18.00 uur. De meeste supermarkten doen dat ook.

Meerdere winkeliers trokken de afgelopen jaren aan de bel bij de gemeente om een verruiming voor elkaar te krijgen. Op die manier hopen de ondernemers beter te concurreren met winkels in andere Twentse gemeenten, waar supermarkten al wel eerder en langer open mogen.

Bovendien zetten veel supers steeds meer in op verse producten. Als de winkels om 9.00 uur openen, kunnen de supermarkten klanten bijvoorbeeld ook op zondagen vers brood aanbieden.

Wie wil, mag open

De verruiming gaat verder dan alleen de openingstijden. De politici willen ook dat andersoortige winkels de vrijheid hebben om elke zondag open te kunnen. Nu is het aantal koopzondagen voor de non-foodsector in de dorpen nog beperkt tot 12 keer per jaar.