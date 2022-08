Vijf woningen in Wierden zonder water door droogte

WIERDEN - Een deel van de Wethouder Van Buurenstraat in Wierden heeft gisteren urenlang zonder water gezeten. De reden: een lekkage van een grote leiding onder de straat. Herstel was lastig, want een grote hoop met zand blokkeerde de toegang en een gedeelte van de bestrating moest uit de weg worden gehaald. „Wij zijn er bij toeval achter gekomen”, vertelt een woordvoerder van Vitens.

Een monteur van Vitens reed woensdagochtend door de straten van Wierden op weg naar een andere klus, maar stopte toen hem iets opviel. Ondanks dat het al dagen droog was, zag hij een plasje water op straat liggen. ‘Gek’, dacht hij en dus is hij kijken en graven. Want water op straat kan betekenen dat er een lekkage onder de grond is.

De monteur had gelijk en seinde Vitens om elf uur in. Niet veel later werd de straat afgezet om de watertransportleiding die geknapt was aan te passen. Dat bewoners het nog niet opgemerkt hebben is niet gek. „Als de lek niet te groot is, is op het begin alleen de waterdruk lager", legt de woordvoerder uit.

Droogte

Oorzaak van de lekkage is een zogenoemde spontane breuk. „We vermoeden dat de bodem is gaan bewegen vanwege droogte", aldus Vitens. Dit type breuken komen vaker voor, ook als de grond erg nat is of als het vriest. „Het is verre van een aardbeving, maar wel genoeg frictie zodat de leiding kan breken.”

Dat er klinkers in de straat liggen is een geluk bij een ongeluk: breuken onder een geasfalteerde weg zijn veel lastiger te herstellen. Door de werkzaamheden zatten de vijf huishoudens die aangesloten zijn op de waterleiding tijdelijk zonder kraan- en drinkwater. Rond 16.00 uur was alles gerepareerd.