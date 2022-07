Vlammen slaan hoog uit het dak bij schuurbrand in Zuna, 16 dieren komen om

MET VIDEO Boeren halen verhaal bij Holtens transport­be­drijf, maar tegenactie staat al klaar: ‘Kop koffie gedronken’

HOLTEN - Een groep van zo’n 50 tot 100 boze boeren wilde vrijdagochtend in alle vroegte actievoeren bij transportbedrijf Müller in Holten. Daar bleken ze echter al op de hoogte van de komst van de boze boeren en stond een ‘blokkade’ klaar. Inmiddels is de situatie in Holten weer rustig en zijn de boeren vertrokken.

8 juli