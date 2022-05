Vlammen slaan uit brandende schuur bij Wierden, paarden op tijd in veiligheid gebracht

Bewoners Lage Egge in Wierden overdon­derd door reacties op oorlogs­film

WIERDEN - Wie de film ‘Lage Egge in de oorlog’ nog wil zien, moet snel zijn. Donderdag is de laatste vertoning in het tijdelijke museum bij de familie Westrik aan de Lage Egge 9 in Wierden. De film maakt indruk. „De eerste opnames bezorgen nog steeds kippenvel”, zegt initiatiefneemster Herma ter Keurs.

4 mei