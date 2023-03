Vleermuizen en asbest verpesten planning voor fietspad langs levensgevaarlijke ‘dodenweg’

Slecht nieuws voor fietsers die regelmatig van Enter naar Wierden fietsen. Die moeten de komende maanden extra goed blijven uitkijken. De aanleg van het gloednieuwe fietspad langs de Ypeloweg is uitgesteld tot het einde van het jaar. Dat betekent dat fietsers nog geruime tijd over de weg moeten. Een weg die bekendstaat als racebaan en dodenweg.

In 2019 verongelukte de 12-jarige Wout bij een aanrijding op de Ypeloweg. Twee jaar later kwam een 18-jarige Almeloër om het leven bij een ongeval. Bijna wekelijks zijn er ongelukken of bijna-botsingen. Redenen? Onder meer levensgevaarlijk rijgedrag. Zoals in 2021, toen een jongeman uit Borne ruim 70 kilometer te hard reed over de weg.

Buurtbewoners en fietsers stonden niet voor niets vorig jaar te juichen toen er definitief groen licht was voor de aanleg van een apart fietspad. Dat ging niet zonder slag of stoot. Zo was er een ruim gesteunde petitie nodig om Wierden aan te zetten tot actie.

Voorbereidingen in volle gang

De voorbereidingen voor dat fietspad waren ook al begonnen, maar nu trekt de gemeente Wierden noodgedwongen aan de rem. Tijdens bodemonderzoek is op verschillende plekken asbest aangetroffen. Daarom is extra onderzoek nodig en mogelijk ook sanering.

Het asbest is niet de enige reden voor de vertraging. In bomen langs de weg blijken ook nog eens vleermuizen te verblijven. Daar is eveneens nog een onderzoek nodig, omdat je verblijfplaatsen van deze dieren niet zomaar mag verwijderen. „Jammer”, zegt wethouder Gertjan ten Brinke. „Dit zijn factoren waar we geen invloed op hebben. Maar als we beginnen met de aanleg, moet dat wel verantwoord kunnen.”

Quote Er gaat nog steeds geen dag voorbij dat het niet bijna misgaat of misgaat Martin Noeverman, buurtbewoner

Puinwegen

Waar het asbest en de vleermuizen aangetroffen zijn, is niet precies bekend. Die locaties worden de komende tijd in kaart gebracht. Martin Noeverman is buurtbewoner en initiatiefnemer achter de petitie en hij heeft wel een vermoeden. „Waarschijnlijk zijn die asbestresten overblijfselen van vroegere puinwegen. Dat materiaal werd in het verleden gebruikt voor verharding. Al weet ik dat niet 100 procent zeker.”

De Ypeloër vindt het jammer dat de werkzaamheden vertraagd zijn. „De Ypeloweg blijft gevaarlijk. Zeker voor fietsers. Er gaat nog steeds geen dag voorbij dat het niet bijna misgaat of misgaat. Het is echt erg. Er wordt ook nog steeds enorm hard gereden.”

Positief

Toch overheerst het positieve gevoel. „De buurt is al keurig geïnformeerd door de gemeente. En ik ben nog altijd blij dat het fietspad er komt. Als ze vorig jaar hadden gezegd dat ze in november 2023 zouden beginnen met de aanleg en dat er dan medio 2024 een goed fietspad ligt, had ik er ook voor getekend.”