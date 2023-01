Voetbalclubs in Wierden en Enter zetten zich over rivaliteit heen: ‘Zo krijgen we mooiere wedstrijden voor de meiden’

In zowel Enter als Wierden zijn de meidenteams samengevoegd. In Wierden werken SVZW en het naburige Juventa’12 samen. De clubs hadden afzonderlijk niet genoeg speelsters om in alle leeftijdsgroepen goede teams samen te stellen. „We wenden er best wel snel aan”, zegt Ellen ter Avest, bestuurslid bij SVZW. In het dagelijks leven werkt ze bij de KNVB als verenigingsadviseur.