Voorkeursstemmen geteld; Eric Braamhaar in raad Wierden

Wierden: een politieke aard­ver­schui­ving die toch niet helemaal verrast

9:02 WIERDEN - De stemmen zijn geteld. De zetelverdeling is duidelijk. NEW wint, ChristenUnie wint en VVD wint een piepklein beetje. PPW en CDA likken hun wonden. Toch komt vandaag en morgen de zon weer op in Wierden.