Vrouw loopt brandwonden op nadat accu ontploft in bejaardenwoning in Wierden

Bevrij­dings­feest Wierden en Enter versoberd: geen tochten legervoer­tui­gen en vuurwerk

WIERDEN/ENTER - Het bevrijdingsfeest van stichting Vier de Vrijheid Wierden Enter wordt versoberd, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De activiteiten met colonnes legervoertuigen, op 9 april in Wierden en op 1 en 4 mei in Enter, zijn geschrapt. Ook de vuurwerkshows, op 5 mei in Wierden en Enter, gaan niet door.

29 maart