Werken aan je huwelijk met de relatie-apk in Wierden

WIERDEN - Een goed huwelijk is hard werken. Daar kunnen de stellen die meedoen aan de Marriage Course over meepraten. Met deze relatie-apk hopen zij hun huwelijk een oppepper te geven.

De Taborkerk is wellicht niet de meest romantische plek voor een diner voor twee. Het is echter wel de plek waar elf echtparen zeven donderdagavonden werken aan hun huwelijk. Zeven donderdagavonden volgen zij de Marriage Course, een soort apk voor je huwelijk, en een initiatief van Leerhuis Ichtus, verwant aan de gelijknamige Vrije Baptistengemeente Ichtus. Het diner voor twee is vast onderdeel van de Marriage Course.

"Het samen eten is een heel belangrijk onderdeel van de avond", zegt cursusleidster Anneke Louter. Samen met haar man Wim begeleidt ze de avonden. "Daar beginnen we mee, zodat stellen eerst tot rust kunnen komen na de hectiek van alledag van het werk en gezin. Even met z'n tweetjes aan tafel en tijd hebben voor elkaar. We proberen ook een intieme sfeer te creëren door kaarslicht en achtergrondmuziek."

Huwelijkstijd

Verder: "De cursus moet je niet zien als een therapie voor mensen die in zwaar weer zitten met hun huwelijk. De Marriage Course is bedoeld voor mensen die willen investeren in hun relatie. Wim en ik hebben jaren geleden de cursus ook gevolgd. Niet alles gaat namelijk vanzelf in je relatie. En zelfs na zoveel jaar samenzijn, ontdek je dingen over je partner waar je je niet bewust van was. Bijvoorbeeld hoe hij communiceert, hoe hij zijn liefde uit, en welke invloed opvoeding heeft in je relatie."

Eén van de deelnemende stellen is echtpaar Bert en Esther Kippers uit Notter. Ze zijn twintig jaar getrouwd, en hebben tien kinderen. De cursusavond is één van de schaarse momenten dat ze met zijn tweeën zijn.

Esther: "Reden om mee te doen was mijn diepste verlangen om onze relatie nog sterker te maken. Je denkt dat je elkaar kent, maar dat blijkt niet altijd zo te zijn. Voor ons is dit een avondje uit en het is heel fijn om ook samen eerst te eten en bewust tijd te nemen voor elkaar."

Steun en waardering

"Meteen de eerste avond hebben we al iets belangrijks geleerd: huwelijkstijd, ofwel tijd voor elkaar. Zo noemen we dat nu thuis ook. Dan zeggen we tegen elkaar dat we weer huwelijkstijd moeten nemen. Je leert ook elkaars behoefte beter kennen. Bert heeft bijvoorbeeld meer behoefte aan steun, en waardering. Ik meer aan een goed gesprek en praktische ondersteuning in het gezin. Wat we meer hebben geleerd, is vergeven. Het valt niet altijd mee om sorry te zeggen, maar vergeven is wel heel belangrijk."

Ze zijn niet de enigen die al heel lang getrouwd zijn. Een rondje langs de deelnemers leert dat twintigjarige huwelijksrelaties meer regel dan uitzondering zijn. De redenen deel te nemen aan de relatie-apk lopen uiteen. Het ene stel hoopt bevestiging te vinden dat het goed bezig is, het andere stel hoopt elkaar juist weer te vinden en elkaar beter te leren kennen.

Thema's

"Hoe staan we ervoor? Wat gaat goed? Wat kan beter? De onderwerpen zijn voor de cursisten ook heel herkenbaar en we houden het luchtig. Het moet ook als een soort ontspanning gezien worden", zegt Wim Louter.

Ontspanning of niet, zoals de uitspraak 'een goed huwelijk is hard werken' betaamt, moeten de cursisten na afloop van het diner voor twee aan de slag. Per avond staat een thema centraal, waaronder communicatie, conflicten oplossen, goede seks, de impact van familie en de kracht van vergeving. Ze hebben een werkboek met opdrachten voor de cursusavond en met huiswerk.

Zo moeten de echtelieden bijvoorbeeld opschrijven wat hun gemeenschappelijke interesses zijn en hoeveel tijd ze daar samen in investeren. Of ze moeten benoemen wat het spanningsveld tussen hen is op gebied van huishouden, wat een mogelijk oplossing is, en voor welke oplossing ze uiteindelijk samen kiezen. Huiswerk is onder andere elke dag waardering voor je partner tonen en huwelijkstijd voor elkaar vrijmaken. Wim Louter: "De cursus kan soms kan ook confronterend zijn, weten wij uit ervaring. De Marriage Course is juist bedoeld om je relatie te versterken. Je denkt samen na over alledaagse en diepe onderwerpen, zoals communicatie, familieverschillen, verschillende waarden en standpunten. De cursus biedt geen garantie op een goed huwelijk, maar kan de stellen wel dichter bij elkaar brengen."

Vijf tips voor een goed huwelijk

1. Blijf praten met elkaar.

2. Vergeet niet dat je naast vader en moeder ook man en vrouw bent.

3. Luister goed naar elkaar.

4. Geef elkaar de ruimte om dingen te doen, zoals een hobby.